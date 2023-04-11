Армения устроила в Карабахе тотальный экоцид

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За 30 лет оккупации на территориях, входящих в Карабахский экономический район Азербайджана, армянские оккупанты не только совершили множество актов вандализма, но и устроили тотальный экоцид, практически полностью уничтожив лесной фонд региона.

За время армянской оккупации были разрушены девять городов Азербайджана, а также уничтожено более 50 тыс гектаров лесного фонда Карабаха, рассказал специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях Эмин Гусейнов.

Экологический ущерб, нанесенный природе, придется восстанавливать долгие годы, и в этом направлении уже начата целенаправленная работа. Сегодня рядом с Агдамским промышленным парком прошло мероприятие по посадке деревьев и озеленению, в ходе которого на территории в один гектар было высажено 500 хвойных деревьев.

Армения ответит за экоцид по Венской конвенции

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" сообщил, что Азербайджан подготовил иск по Венской конвенции о привлечении Армении к ответственности за разрушение природы Карабаха и Восточного Зангезура.

"В мире пока отсутствует прецедент привлечения государства к ответственности за экологический террор, поэтому говорить, как будет развиваться этот иск, очень сложно. Тем не менее Азербайджан старается создать такой прецедент, ведь налицо факты, что Армения, если говорить языком международного права, осуществляла эффективный контроль, а попросту говоря оккупировала территории другого государства и осуществляла там террор в отношении экологии, то есть экоцид", - сказал он.

"В основе иска Азербайджана против Армении лежит именно экологическая составляющая. И мы очень внимательно следим, как этот процесс будет развиваться", - подчеркнул Фархад Мамедов.

Азербайджан возродит природу Карабаха

Эксперт отметил, что вопрос восстановления природных ресурсов Карабахского и Восточно-Зангезурского районов решается на государственном уровне и входит в число приоритетов Баку.

"В пострадавших районах активно высаживают деревья, создаются целые парки. Всем комплексом задач, связанных с восстановлением территорий, где Армения осуществила экоцид, занимается Фонд возрождения Карабаха вместе с Министерством экологии. Речь идет о масштабных экологических проектах", - заключил директор Центра исследований Южного Кавказа.

Ранее на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) согласно "Плану мероприятий по объявлению 2023 года "Годом Гейдара Алиева в Азербайджанской Республике", утвержденному распоряжением президента страны от 29 сентября 2022 года, при участии Агентства Азербайджана по разминированию, министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и специального представительства президента Азербайджана, Государственного агентства по туризму и волонтеров в Агдамском районе также прошла акция по посадке деревьев.