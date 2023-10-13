Двое мирных граждан подорвались на противотанковой мине в Физули

Опубликовано: 10:38, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Физулинском районе двое граждан стали жертвами минного инцидента. Азербайджанское агентство по разминированию передает, что эта территория еще не была зачищена.

Два мирных жителя подорвались на противотанковом минном снаряде на освобожденных территориях, которые еще не были очищены. Об этом на своем сайте сообщило Азербайджанское агентство по разминированию ANAMA. Трагедия случилась возле села Ашагы Вейсяли в Физулинском районе.

В публикации указано, что один из участников инцидента скончался. Им был тридцатишестилетний водитель "Газели" Ильяс Абилов. Также при подрыве пострадал двадцатитрехлетний водитель "Камаза" Намаз Байрамов, который ехал следом за "Газелью". Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

ANAMA подчеркивает, что территория, где произошел подрыв мирных граждан, еще не была очищена от боевых снарядов. Агентство по разминированию просит жителей республики быть осторожными и не передвигаться по незнакомой территории.