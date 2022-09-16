Скачки за 650 тыс рублей пройдут в Махачкале

На территории конно-спортивного комплекса в Махачкале состоятся скачки, приуроченные к празднованию Дня Победы. Призовой фонд – 650 тыс рублей.

В Махачкале, столице Дагестана, 9 мая будет проведено захватывающее событие – скачки с призовым фондом впечатляющей суммы в 650 тыс рублей.

«9 мая в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и участников СВО на территории [конно-спортивного] комплекса в Махачкале пройдет открытый республиканский фестиваль. В программе мероприятия – зрелищные конные скачки с общим призовым фондом в 650 тысяч рублей. В них примут участие представители из Чечни, Ингушетии, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Калмыкии»

– пресс-служба конно-спортивного комплекса «Зебра».

Организаторы полагают, что это мероприятие привлечет внимание не только жителей города, но и ценителей конного спорта со всей страны. Участники соревнований в борьбе за главный приз продемонстрируют свои лучшие спортивные качества, умение управлять лошадьми и достичь победы на дистанции.

Таким образом, скачки в Махачкале 9 мая с призовым фондом 650 тыс рублей обещают быть захватывающими и запоминающимися событием для всех участников и зрителей.