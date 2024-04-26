Клещи и лихорадка потеснили ОРВИ на Ставрополье

Случаи таких сезонных заболевания как ОРВИ и грипп все реже фиксируются на Ставрополье. Им на смену приходят укусы клещей и крымская геморрагическая лихорадка.
В последнее время на Ставрополье наблюдается тревожная тенденция - количество укусов клещей стремительно растет. По последним данным, за текущий период зарегистрировано уже 700 случаев укусов клещей, что на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Причины увеличения укусов клещей
Одной из основных причин активизации клещей на Ставрополье может быть изменение климатических условий. Теплые зимы и влажное лето способствуют активности клещей и их размножению. Также увеличение числа укусов может быть связано с увеличением популяции мелких грызунов, которые являются основным источником питания для клещей.
Как защитить себя от укусов клещей
Главное помнить несколько несложных правил.
- Во-первых, на природе нужно носить закрытую одежду, чтобы минимизировать доступ насекомых к коже.
- Во-вторых, нужно пользоваться репеллентами и иными средствами от клещей.
Если вы заметили у себя признаки укуса клеща (покраснение, зуд, отечность), необходимо немедленно обратиться к врачу. Укусы клещей могут быть опасны, так как клещи могут переносить инфекции, включая клещевой энцефалит и боррелиоз. Чем быстрее будет предпринята медицинская помощь, тем меньше риска развития осложнений.
Отметим, что увеличение числа укусов клещей на Ставрополье на 20% за год требует повышенного внимания к вопросам профилактики и защиты.