Клещи и лихорадка потеснили ОРВИ на Ставрополье

На Ставрополье был зафиксирован случай заражения крымской геморрагической лихорадкой. Также медики отмечают активизацию клещей.

Случаи таких сезонных заболевания как ОРВИ и грипп все реже фиксируются на Ставрополье. Им на смену приходят укусы клещей и крымская геморрагическая лихорадка.

В последнее время на Ставрополье наблюдается тревожная тенденция - количество укусов клещей стремительно растет. По последним данным, за текущий период зарегистрировано уже 700 случаев укусов клещей, что на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Причины увеличения укусов клещей

Одной из основных причин активизации клещей на Ставрополье может быть изменение климатических условий. Теплые зимы и влажное лето способствуют активности клещей и их размножению. Также увеличение числа укусов может быть связано с увеличением популяции мелких грызунов, которые являются основным источником питания для клещей.

Как защитить себя от укусов клещей

Главное помнить несколько несложных правил.

Во-первых, на природе нужно носить закрытую одежду, чтобы минимизировать доступ насекомых к коже.

Во-вторых, нужно пользоваться репеллентами и иными средствами от клещей.

Если вы заметили у себя признаки укуса клеща (покраснение, зуд, отечность), необходимо немедленно обратиться к врачу. Укусы клещей могут быть опасны, так как клещи могут переносить инфекции, включая клещевой энцефалит и боррелиоз. Чем быстрее будет предпринята медицинская помощь, тем меньше риска развития осложнений.

Отметим, что увеличение числа укусов клещей на Ставрополье на 20% за год требует повышенного внимания к вопросам профилактики и защиты.