Вестник Кавказа

СОР29 и РАН провели встречу в Москве

СОР29 и РАН провели встречу в Москве
© Фото: соцсеть COP29
Представители Азербайджана и России провели встречу в Москве в рамках подготовки к СОР29 в Баку. Мухтар Бабаев отметил инновации, предлагаемые РАН для защиты среды обитания на Каспии.

В Москве состоялась встреча главы СОР29 Мухтара Бабаева с президентом РАН Геннадием Красниковым.

Президент СОР29 отметил, что российские ученые предлагают инновации для защиты Каспия.

"Российская академия наук в Москве продемонстрировала инновационные решения для защиты среды обитания в Каспийском море. От достижений в области гидрологической динамики до изучения дикой природы - миру нужны амбициозные идеи и партнерские отношения для осуществления эффективных действий"

– Мухтар Бабаев

Встреча делегаций прошла в Российской академии наук. Напомним, СОР29 - 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоится в Азербайджане осенью.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1110 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пашинян готов подписать мирный договор с Азербайджаном до ноября

Пашинян готов подписать мирный договор с Азербайджаном до ноября

Оверчук и глава Минэкологии Азербайджана встретились в Москве

Оверчук и глава Минэкологии Азербайджана встретились в Москве

Баку выдвинул идею планетарного перемирия на время COP29

Баку выдвинул идею планетарного перемирия на время COP29

Гендиректор Еврокомиссии прибыл в Баку

Гендиректор Еврокомиссии прибыл в Баку

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы