СОР29 и РАН провели встречу в Москве

Представители Азербайджана и России провели встречу в Москве в рамках подготовки к СОР29 в Баку. Мухтар Бабаев отметил инновации, предлагаемые РАН для защиты среды обитания на Каспии.
В Москве состоялась встреча главы СОР29 Мухтара Бабаева с президентом РАН Геннадием Красниковым.
Президент СОР29 отметил, что российские ученые предлагают инновации для защиты Каспия.
"Российская академия наук в Москве продемонстрировала инновационные решения для защиты среды обитания в Каспийском море. От достижений в области гидрологической динамики до изучения дикой природы - миру нужны амбициозные идеи и партнерские отношения для осуществления эффективных действий"
– Мухтар Бабаев
Встреча делегаций прошла в Российской академии наук. Напомним, СОР29 - 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоится в Азербайджане осенью.