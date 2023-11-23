Вестник Кавказа

Азербайджан может построить искусственные острова в Каспийском море

Таиланд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рукотворные острова и другие насыпные территории могут появиться в Каспийском море. Проект соответствующего закона обсуждается в Азербайджане.

Насыпные искусственные территории могут быть созданы в азербайджанском секторе Каспийского моря.

На обсуждение парламента Азербайджана сегодня был вынесен проект закона "О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике". Законопроект принят Милли Меджлисом в первом чтении.

В документе определены формы создания искусственных земельных участков на Каспии. Так, насыпные территории могут быть образованы непосредственно в море или примыкать к уже существующим территориям - как материковым, так и островным.

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