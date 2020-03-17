Остров Чечень с Махачкалой свяжет катер на воздушной подушке

Судно на воздушной подушке будет курсировать межу остров Чечень в Каспийском море и дагестанской столицей. Кроме того, на острове будет восстановлено эклектро- и водоснабжение, обеспечен интернет-доступ.

Власти Дагестана пообещали установить связь Махачкалы с островом Чечень посредством запуска судов на воздушной подушке.

«Для обеспечения транспортного сообщения жителей о. Чечень с Махачкалой по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова в декабре текущего года будет приобретен катер»

– Минтранса Дагестана

В ведомстве отметили, что судно сможет перевозить до десять человек одновременно.

Ранее сообщалось о том, что также на острове будет проведено электричество, обеспечено водоснабжение. Кроме того, на острове будет установлена сотовая вышка.