Остров Чечень с Махачкалой свяжет катер на воздушной подушке

Судно на воздушной подушке будет курсировать межу остров Чечень в Каспийском море и дагестанской столицей. Кроме того, на острове будет восстановлено эклектро- и водоснабжение, обеспечен интернет-доступ.
Власти Дагестана пообещали установить связь Махачкалы с островом Чечень посредством запуска судов на воздушной подушке.
«Для обеспечения транспортного сообщения жителей о. Чечень с Махачкалой по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова в декабре текущего года будет приобретен катер»
– Минтранса Дагестана
В ведомстве отметили, что судно сможет перевозить до десять человек одновременно.
Ранее сообщалось о том, что также на острове будет проведено электричество, обеспечено водоснабжение. Кроме того, на острове будет установлена сотовая вышка.
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