Вестник Кавказа

Водопровод доберется до 5 сел в Северной Осетии

Водопровод доберется до 5 сел в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Водопровод проведут к пяти селам в Северной Осетии. Закончить работы планируют к концу текущего года.

Северная Осетия, как и многие другие регионы России, сталкивается с проблемой устаревших систем водоснабжения в горных селах. До конца текущего года пять горных поселений этого региона получат долгожданные реконструированные сети водоснабжения.

«В поселках Бурон, Садон, Галон, селах Верхний Згид и Унал работы в самом разгаре, специалисты в общей сложности проложили уже около 32 километров труб разного диаметра, смонтировано более 180 железобетонных колодцев. Закончить работы планируют к концу текущего года»

– глава республики Сергей Меняйло.

Пять горных сел Северной Осетии, которые в скором времени получат обновленные системы водоснабжения, включают в себя следующие населенные пункты: Бурон, Дзуарикан, Змейка, Чикола и Цитали. Эти поселения долгое время страдали от сложностей из-за доступа к воде. 

Отметим, что эта инициатива принесет огромные выгоды местным жителям. Улучшенное качество воды повлияет на здоровье жителей, снизит риск заболеваний, связанных с загрязнением воды. Кроме того, улучшенная система водоснабжения сделает повседневную жизнь более комфортной и безопасной.

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