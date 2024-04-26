В РУСАДА оценили перспективы создания антидопинговой лаборатории в России

Россия испытывает проблемы с доступом к материалам для тестирования на допинг, сообщила гендиректор агентства. По ее словам, часть этих материалов закупается за рубежом.

Гендиректор Российского антидопингового агентства рассказала о перспективах появления антидопинговой лаборатории на территории страны.

Выступая 8 мая на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту, Вероника Логинова отметила, что данный вопрос пока находится на стадии проработки.

"Мы пока не готовы, вопрос не проработан, чтобы мы отошли от той системы, которая существует, и перешли к новой, самостоятельной"

– глава РУСАДА

Она пояснила, что это связано с тем, что в страну сейчас не поступает часть материалов, необходимых для проверки допинг-проб.

"Концепция у нас есть, проработана. Но есть вопросы по материалам, которые используются при анализе. Для большей части анализов реагенты и прочие расходные материалы есть, но часть материалов закупается из-за рубежа, и мы их не получаем"

– Вероника Логинова