Вестник Кавказа

Учитель в Дагестане, избившая ученицу указкой, уволилась

Учитель в Дагестане, избившая ученицу указкой, уволилась
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Учитель английского языка, подозреваемая в битье одной из учащихся школьной указкой в Дагестане, уволилась. Она ушла из школы на следующий день после скандального инцидента.

Заявление на увольнение по собственному желанию написала учитель английского языка из Дербентского района Дагестана, против которой заведено дело о причинении вреда здоровью ребенка - она подозревается в избиении школьницы указкой.

"Учительница уволилась по собственному желанию на следующий день. Ей 64 года, она серьезно болеет, давно хотела уйти, но в связи с отсутствием другого учителя руководство школы не отпускало ее"

– администрация района

Также в администрации уточнили, что ранее на данного педагога не поступало жалоб, в конфликтных ситуаций она не замечена.

По данным сотрудника районной администрации, на поведение пострадавшей девочки жалуются и другие учителя, передает РИА Новости.

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