Вестник Кавказа

"Байрактар" будет делать беспилотники в Сумгаите

Репетиция парада в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкая компания "Байрактар", которая выпускает знаменитые одноименные беспилотные летательные аппараты, будет производить беспилотники в Азербайджане.

Производство беспилотников "Байрактар" будет налажено в Азербайджане.

Резидентом Сумгаитского химико-промышленного парка стало

ООО Bayraktar Teknoloji Azerbaycan. Теперь количество резидентов парка составляет 39, передает Report.

В сообщении уточняется, что в промышленном парке в Сумгаите компания будет реализовать проект "Производство беспилотных летательных аппаратов".

Стоит отметить, что в 2023 году Минобороны Азербайджана и турецкая компания Baykar подписали протокол о намерениях, согласно которому стороны будут вести сотрудничество по налаживанию совместного производства БПЛА в Азербайджане.

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