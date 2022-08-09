"Байрактар" будет делать беспилотники в Сумгаите

Турецкая компания "Байрактар", которая выпускает знаменитые одноименные беспилотные летательные аппараты, будет производить беспилотники в Азербайджане.
Производство беспилотников "Байрактар" будет налажено в Азербайджане.
Резидентом Сумгаитского химико-промышленного парка стало
ООО Bayraktar Teknoloji Azerbaycan. Теперь количество резидентов парка составляет 39, передает Report.
В сообщении уточняется, что в промышленном парке в Сумгаите компания будет реализовать проект "Производство беспилотных летательных аппаратов".
Стоит отметить, что в 2023 году Минобороны Азербайджана и турецкая компания Baykar подписали протокол о намерениях, согласно которому стороны будут вести сотрудничество по налаживанию совместного производства БПЛА в Азербайджане.