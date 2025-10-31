Багдад потребовал от РПК демилитаризации

Ирак присоединился к требованиям Турции. Багдад вместе с Анкарой выступает за прекращение военной активности РПК.

Власти Ирака потребовали от военизированных формирований Рабочей партии Курдистана (РПК) сложить оружие. Об этом заявил глава иракской дипломатии Фуад Хусейн, который также сообщил о поддержке соглашений между курдами и Анкарой.

"Мы поддерживаем соглашение между Турцией и РПК и рассчитываем на его реализацию и окончательное решение вопроса РПК"

– Фуад Хусейн

Как отметил глава МИД Ирака, вооруженные группировки РПК по-прежнему проявляют активность в районах Синджар и Махмур.

Позицию Багдада разделяет Анкара. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о необходимости курдов прекратить военные действия в Сирии и Ираке.