Вестник Кавказа

Турция нарастила импорт нефти из Ирака и Казахстана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
НПЗ Турции стали активнее закупать нефть в Ираке и Казахстане на фоне санкций против российской нефтяной индустрии.

НПЗ в Турции увеличили объемы закупок нефти у Ирака и Казахстана в последний месяц. 

Как пишет Reuters, один из наиболее крупных НПЗ страны SOCAR Turkey Aegean Refinery договорился о поставках от 77 до 129 тыс баррелей казахстанского и иракского "черного золота". НПЗ компании Tupras также начал закупать нефть в Ираке, которая близка по характеристикам к российской марке Urals. 

Сообщается, что рост закупок связан с введением санкций против российской нефтяной индустрии.

