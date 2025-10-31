Турция нарастила импорт нефти из Ирака и Казахстана

НПЗ Турции стали активнее закупать нефть в Ираке и Казахстане на фоне санкций против российской нефтяной индустрии.

НПЗ в Турции увеличили объемы закупок нефти у Ирака и Казахстана в последний месяц.

Как пишет Reuters, один из наиболее крупных НПЗ страны SOCAR Turkey Aegean Refinery договорился о поставках от 77 до 129 тыс баррелей казахстанского и иракского "черного золота". НПЗ компании Tupras также начал закупать нефть в Ираке, которая близка по характеристикам к российской марке Urals.

Сообщается, что рост закупок связан с введением санкций против российской нефтяной индустрии.