Вестник Кавказа

Азербайджанские вольники стали чемпионами Европы

Азербайджанская команда
© Фото: пресс-служба Федерации вольной борьбы АР
Азербайджанская сборная возвращается домой с полным комплектом наград и первым местом на ЧЕ. Об этом сообщает Федерация вольной борьбы Азербайджана.

Сборная Азербайджана по вольной борьбе продемонстрировала отличные результаты на Чемпионате Европы, завоевав первое место в командном зачете.

В их копилке – одно золото, четыре серебра и бронза. Этим они не только подтвердили свое мастерство, но и порадовали болельщиков. Также на пьедестал почета поднялись представители Турции и Грузии.

«Золото завоевал Хетаг Карсанов (97 килограммов), Васиф Багиров (57 килограммов), Джамал Аббасов (61 килограмм), Садиг Мустафазаде (86 килограммов) и Анар Джафарли (92 килограмма) завоевали серебро, а Юсиф Дурсунов (125 килограммов) удостоился бронзы»

 – Федерация вольной борьбы АР

Благодаря упорному труду и постоянному развитию, спортсмены из Азербайджана продемонстрировали высочайший уровень профессионализма на международной арене вольной борьбы.

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