Азербайджанские вольники стали победителями чемпионата Европы

Сборная вольников из АР стала лучшей в командном зачете на чемпионате Европы. На втором месте команда из Грузии, на третьем – из Турции.

Сборная Азербайджана по вольной борьбе празднует победу в командном зачете на чемпионате Европы. Этот успех стал результатом не только таланта и мастерства спортсменов, но и многолетней упорной работы всего коллектива.

«Команда завоевала на чемпионате 1 золотую, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Ибрагим Гасанов (41 кг) победил всех своих соперников и стал чемпионом Европы. Рашид Назаров (52 кг), Руслан Велиев (62 кг) и Нихад Сулейманлы (75 кг) завоевали серебро, а Муса Тагиев (38 кг), Аббас Шафиев (44 кг), Рамал Мамедоглу (52 кг) и Асим Алиев (57 кг) – бронзу»

– пресс-служба первенства Европы (U-15) по борьбе.

На втором месте расположилась сборная Грузия, на третьем – Турции. Одним из ключевых факторов успеха стал тщательный подбор тренерского состава и индивидуальная работа с каждым спортсменом. Тренеры не только разрабатывали стратегию для каждого поединка, но и работали над физической подготовкой и психологическим настроем подопечных.

Важным аспектом успеха стала сплоченность и дружба в команде. Спортсмены поддерживали друг друга не только на тренировках, но и вне спортивной арены. Общие цели и взаимопонимание помогали команде преодолевать любые трудности и добиваться поставленных задач вместе.