Вестник Кавказа

Борец-вольник добыл для России лицензию на Олимпийские игры

Борец-вольник добыл для России лицензию на Олимпийские игры
© Фото: телеграм-канал Хаджимурата Гацалова
Алихан Жабраилов победил на лицензионном турнире в Баку и отобрался на Олимпиду в Париж. В финале он одолел украинского борца.

Борец-вольник из России Алихан Жабраилов принес стране шестую олимпийскую лицензию, заявил главный тренер сборной Хаджимурат Гацалов в своем телеграм-канале.

«Алихан Жабраилов также справляется с поставленной задачей! Наша команда завоевала все путёвки на Олимпиаду в Париж! Спасибо за поддержку!»

- Хаджимурат Гацалов

В финальной схватке предолимпийского турнира в Баку Жабраилов одолел представителя Украины Илью Архайя с разгромным счетом 11:0. До этого он победил Бенжамина Хонича из Италии и спортсмена из ФРГ Эрика Тиле.

Напомним, Жабраилов выступает в весовой категории до 97 кг. Он заменил капитана и двукратного победителя Олимпийских игр Абдулрашида Садулаева, которого не допустили к соревнованиям.

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