МОК лишил борца Садулаева возможности побороться за путевку на Олимпиаду

Борец Абдулрашид Садулаев не примет участия в предолимпийском турнире в Баку. Вместо него за путевку на Олимпиаду поборется Алихан Жабраилов. Ранее Садулаеву отказали во въезде в Румынию на чемпионат Европы.

Борец Абдулрашид Садулаев не примет участия в предолимпийском турнире в Баку. Вместо него за путевку на Олимпиаду поборется Алихан Жабраилов. Ранее Садулаеву отказали во въезде в Румынию на чемпионат Европы.

Лицензионный олимпийский турнир по вольной борьбе в Баку пройдет без участия двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, решение принял Международный олимпийский комитет, пишет пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Как сообщил президент ФСБ России Михаил Мамиашвили, вместо него за путевку в Париж поборется Алихан Жабраилов. При этом он подчеркнул, что после турнира будет принято решение об участи российских борцов на Олимпиаде.

"Международный олимпийский комитет после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев"

- Михаил Мамиашвили

Президент также отметил, что организация "Объединенный мир борьбы" делала все возможное, чтобы Садулаева допустили к турниру, однако окончательное решение принял именно МОК.

В феврале текущего года Садулаева не пустили в Румынию, из-за чего он пропустил европейское первенство по борьбе.