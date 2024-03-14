Садулаев поборется в Баку за путевку в Париж

Абдулрашид Садулаев примет участие на олимпийском квалификационном турнире в Баку. В соревнованиях также будет участвовать другой россиянин Артур Найфонов.

Объединенный мир борьбы опубликовал предварительные составы национальных команд, которые примут участие на олимпийском квалификационном турнире. Он пройдет с 5 по 7 апреля в Баку.

В соревнованиях борцов вольного стиля заявлен двукратный чемпион Олимпийских игр, неоднократные чемпион мира и Европы Абдулрашид Садулаев, выступающий в категории до 97 кг.

Еще одну путевку для сборной России попытается добрать призер олимпийских игр в Токио Артур Найфонов.

От Азербайджана на турнире выступят борцы Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Туран Байрамов (74 кг), Осман Нурмагомедов (86 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг)

Стоит добавить, что до старта турнира в заявках команд могут произойти изменения. Для завоевания путевок на Олимпиаду в Париже спортсмены должны пройти в финал соревнований в столице Азербайджана.