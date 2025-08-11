Азербайджанские борцы стали сильнейшими на турнире в Турции

Борцы из Нахчывана, представлявшие Азербайджан на турнире Ani Cup, проходившем в турецком Карсе, показали прекрасный результат, завоевав 31 медаль, в том числе 17 золотых наград.

В Турции завершился турнир по вольной и греко-римской борьбе Ani Cup, посвященный годовщине завоевания города Ани – он проходил в городе Карс, а участвовали в нем 8 команд из Турции, Азербайджана и Ирана, сообщили в пресс-службе министерства молодежи и спорта Нахчыванской автономной республики.

Всего на турнире выступили более 150 спортсменов, Азербайджан на нем представляла сборная Нахчывана, в которую вошли 23 спортсмена, тренирующиеся под руководством главного тренера Фаига Искендерова, передает АЗЕРТАДЖ.

В ходе выступлений азербайджанские спортсмены показали прекрасную подготовку – они завоевали 31 медаль. В копилку сборной вольники принесли 14 медалей высшей пробы, 4 серебряные и 3 бронзовые награды, а мастера греко-римской борьбы – 3 золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые медали.

Помимо этого, команда юных борцов как в вольной, так и в греко-римской борьбе, выступавшая в возрастной группе 12-13 лет, судьи признали лучшей по итогам турнира.