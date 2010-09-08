Молодежный чемпионат мира по борьбе стартовал в Болгарии

Чемпионат мира по борьбе среди молодежи до 20 лет стартовал в Самокове в Болгарии. Согласно жеребьевке, в первый день соревнования на ковер выйдут спортсмены по вольной борьбе в весе до 70, 74, 97 и 125 кг.

В состав российской сборной входят спортсмены Магомед-салях Оздамиров (57 кг), Адлан Сайтиев (61 кг), Амаль Джандубаев (65 кг), Ислам Кажаров (70 кг), Исмаил Ханиев (74 кг), Саид Сайдулов (79 кг), Бозизит Исламгереев (86 кг), Гаджимурад Гаджибатыров (92 кг), Магомедгаджи Магомедов (97 кг) и Инал Гаглоев (125 кг).

От Азербайджана в чемпионате примут участие Васиф Багиров (57 кг), Фархад Гаджиев (61 кг), Ага Гасымов (65 кг), Нурлан Агазаде (70 кг), Аганазар Новрузов (74 кг), Мурадхан Омаров (79 кг), Тебриз Байрамов (86 кг), Анар Джафарли (92 кг), Раван Мусаев (97 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг).

Сборную Армении представят девять вольников – Арман Арутюнян (57 кг), Саргис Бегоян (61 кг), Арман Мусикян (65 кг), Артавазд Арутюнян (70 кг), Владимир Азарян (74 кг), Нарек Никогосян (79 кг), Размик Епремян (86 кг), Нарек Икиликян (92 кг) и Генрик Айкян (125 кг).

Участники от Грузии - Ника Зангаладзе (57 кг), Саба Гамбашидзе (61 кг), Лазаре Гуджараидзе (65 кг), Гога Отинашвили (70 кг), Саба Кобахидзе (74 кг), Давид Чечелашвили (79 кг), Дачи Папинашвили (86 кг), Теймураз Кочкиани (92 кг), Константин Петриашвили (97 кг) и Александре Абрамишвили (125 кг).