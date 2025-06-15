Вольную борьбу будут изучать школьники в Северной Осетии

В школах Северной Осетии введут уроки вольной борьбы. Курировать проект поручено главному тренеру сборной России Хаджимурату Гацалову.

Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло дал поручение запустить с 1 сентября текущего года проект "Уроки борьбы в школах".

С таким предложением глава республики выступил на еженедельном аппаратном совещании в правительстве региона. На первом этапе проект будет запущен в нескольких школах.

Отмечается, что курировать проект поручено олимпийскому чемпиону и главному тренеру российской национальной сборной по вольной борьбе Хаджимурату Гацалову.

Заниматься борьбой смогут все желающие школьники либо в рамках уроков физкультуры, либо в рамках дополнительных занятий.

Помимо этого, ректорам государственных вузов Северной Осетии поручили сформировать спортивные комитеты и команды по олимпийским видам спорта.

Кроме того, их призвал организовать проведение межвузовских олимпиад.