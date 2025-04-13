Азербайджан стал триумфатором ЧЕ по вольной борьбе

Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы - азербайджанские борцы завоевали шесть медалей: три золотые, одну серебряную и две бронзовые, в командном зачете набрав 151 очко.

Азербайджанские вольники вышли на первое место в командном зачете на чемпионате Европы U-17 в столице Северной Македонии Скопье.

В копилке сборной страны оказались шесть медалей, в числе которых - три золотые, одна серебряная и две бронзовые, сообщает по итогам континентального первенства Trend. В общей сложности сборная страны набрала 151 очко, это позволило ей в очередной раз стать чемпионом Европы.

На втором месте со 144 очками – сборная Украины, бронзовым призером чемпионата со 116 очками стала сборная Грузии, передает Trend.