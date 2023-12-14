Азербайджано-турецкий инвестиционный форум открылся в Баку

В Баку проходит азербайджано-турецкий инвестиционный форум. В нем принимают участие свыше 600 представителей госучреждений и частного сектора. В рамках форума пройдут панельные сессии

В Баку открылся азербайджано-турецкий инвестиционный форум, в рамках которого будут рассмотрены возможности расширения совместного сотрудничества по различным направлениям.

Как сообщает Trend, в данном мероприятии участвуют свыше 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из Азербайджана и Турции. Отмечается, что на форуме будут подписаны соглашения о сотрудничестве и инвестиционные соглашения.

Также в рамках мероприятия пройдут панельные сессии, охватывающие сектора инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной сферы, «зеленой» энергетики» и туризма.

Стоит добавить, для предпринимателей из Азербайджана и Турции будут организованы встречи.