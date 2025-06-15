Азербайджан вложит $2 млрд в экономику Пакистана

Инвестиции Азербайджана в экономику Пакистана составят $2 млрд. Об этом говорится в подписанном на саммите ОЭС соглашении.

Экономика Пакистана получит $2 млрд от Азербайджана, согласно подписанному на саммите ОЭС в Ханкенди инвестиционному соглашению, сообщило пакистанское издание Business Recorder, ссылаясь на заявление правительства своей страны.

"Соглашение подписали заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества 4 июля"

- правительство Пакистана

Уточняется, что это соглашение выводит торгово-инвестиционные отношения между Баку и Исламабадом на исторически высокий уровень. Оно также станет гарантией дальнейшего укрепления братских связей и экономического партнерства.

Ранее глава Минэкономики Азербайджана рассказал, что в Ханкенди активно обсуждал с Пакистаном вопрос поощрения взаимных инвестиций и перспектив партнерства между бизнес-субъектами двух стран.