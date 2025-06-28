Азербайджан и Пакистан подписали меморандум по инвестициям

Между Баку и Исламабадом подписан меморандум о взаимопонимании по инвестициям. Документ был подписан в рамках саммита ОЭС в Ханкенди.

Азербайджан и Пакистан заключили меморандум о взаимопонимании по инвестициям, сообщил глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди с участием премьер-министра Пакистана Мохаммеда Шахбаза Шарифа мы подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий инвестиции в эту страну"

– Джаббаров

Министр уточнил, что меморандум будет способствовать выполнению поручения лидеров Азербайджана и Пакистана по дальнейшему укреплению взаимовыгодных экономических отношений и инвестиционного партнерства.

Подписи на документ поставили Микаил Джаббаров и заместитель премьера, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар.