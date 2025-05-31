Азербайджан и Пакистан договорились поощрять взаимные инвестиции

На полях саммита ОЭС в Ханкенди министр экономики Азербайджана встретился с главой МИД Пакистана. Главной темой их беседы стали взаимные инвестиции и перспективы сотрудничества.

Баку и Исламабад обсудили активное поощрение взаимных инвестиций и перспективы партнерства между бизнес-субъектами двух стран, рассказал глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров после встречи с министром иностранных дел Пакистана Мухаммедом Исхаком Даром.

Их беседа прошла на полях 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Мы поделились мнениями об укреплении двусторонних торгово-экономических связей, активном поощрении взаимных инвестиций и перспективах партнерства между бизнес-субъектами наших стран"

- Микаил Джаббаров

Напомним, что саммит ОЭС проходит в освобожденном от армянской оккупации городе Ханкенди. На церемонии открытия президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с вступительной речью.