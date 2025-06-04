Вестник Кавказа

Азербайджан с Днем национального спасения поздравил президент Турции

Азербайджан с Днем национального спасения поздравил президент Турции
© Фото: официальный сайт президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X поздравление народу Азербайджана в связи с празднованием в стране Дня национального спасения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в своем официальном аккаунте в социальной сети X поздравил народ Азербайджана с большим праздником - Днем национального спасения.

"Я поздравляю нашу родину, наше гнездо, нашу зеницу ока - Азербайджан - с 15 июня, Днем национального освобождения, самыми искренними пожеланиями. Передаю привет и любовь Турции всем моим азербайджанским братьям"

- Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, накануне лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган созвонились в связи с продолжением ирано-израильского военного конфликта и пришли к единому мнению - обмен ударами между Ираном и Израилем нужно прекратить в кратчайшие сроки.

В ходе переговоров, инициатором которых стал турецкий лидер, стороны озвучили обеспокоенность резким всплеском насилия между Тель-Авивом и Тегераном, отметив: ситуация нуждается в немедленной деэскалации, а все противоречия должны быть урегулированы дипломатическими методами.

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