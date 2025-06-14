Эрдоган назвал единственный способ решения ядерной проблемы Ирана

Переговоры - единственный способ решения ядерной проблемы Ирана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом, рассказали в канцелярии турецкого лидера.
Они также обсудили эскалацию конфликта между Израилем и Ираном, региональные и международные вопросы.
«Президент Эрдоган заявил, что конфликты, начавшиеся с нападения Израиля на Иран, представляют большую опасность для региона и что регион никогда не потерпит новой войны»
– канцелярия президента Турции
Он подчеркнул, что администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стала глобальной проблемой для стабильности и безопасности. Эрдоган отметил, что ракетная атака произошла именно накануне очередного раунда переговоров Ирана и США.