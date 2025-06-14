Вестник Кавказа

Эрдоган назвал единственный способ решения ядерной проблемы Ирана

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции провел переговоры с султаном Омана по поводу ядерной программы Ирана. Подробности беседы рассказали в канцелярии Эрдогана.

Переговоры - единственный способ решения ядерной проблемы Ирана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом, рассказали в канцелярии турецкого лидера.

Они также обсудили эскалацию конфликта между Израилем и Ираном, региональные и международные вопросы.

«Президент Эрдоган заявил, что конфликты, начавшиеся с нападения Израиля на Иран, представляют большую опасность для региона и что регион никогда не потерпит новой войны»

– канцелярия президента Турции

Он подчеркнул, что администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стала глобальной проблемой для стабильности и безопасности. Эрдоган отметил, что ракетная атака произошла  именно накануне очередного раунда переговоров Ирана и США.

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