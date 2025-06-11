Вестник Кавказа

Режим закрытия воздушного пространства продлили в Иране

Режим закрытия воздушного пространства продлили в Иране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранское руководство решило продлить действие ограничений на полеты, осуществляемые в небе над страной. Воздушное пространство ИРИ будет закрыто минимум до сегодняшней ночи.

Власти Ирана продлили действие ограничений на полеты через воздушное пространство страны. Об этом информирует местная пресса.

Таким образом, все внутренние и международные рейсы отменяются до 02:00 (01:30 мск) 16 июня.

До этого времени пассажиры смогут передвигаться по стране лишь на железнодорожном и автомобильном транспорте.

"У нас нет проблем с перевозкой грузов, включая лекарства, продукты питания, топливо и предметы первой необходимости"

– представитель правительства ИРИ Фатеме Мохаджерани

Напомним, Иран закрыл небо над своей территорией в ночь с 12 на 13 июня из-за атаки Израиля.

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