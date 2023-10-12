Азербайджан призвал Францию отказаться от провокаций на Кавказе

В МИД Азербайджана призвали Париж не провоцировать Ереван на новую войну. В ведомстве подчеркнули, что действия Франции не способствуют достижению мира в регионе.

Замглавы азербайджанской дипломатии Эльнур Мамедов заявил, что действия Франции не способствуют достижению мира на Южном Кавказе.

Он напомнил, что земли Азербайджана серьезно пострадали от армянской оккупации. Дипломат подчеркнул, что антитеррористические действия в сентябре этого года были направлены против незаконного сепаратистского режима.

В заключение он призвал французскую сторону отказаться от деструктивных действий и не провоцировать Ереван на новый конфликт в регионе.

Напомним, в ноябре этого года стало известно, что Париж передал Армении бронемашины Bastion. В армянские власти отказались комментировать отправку военной техники.