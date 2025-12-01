Вестник Кавказа

Азербайджан помог согласовать ключевой документ COP30

Cop29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку успешно реализовал функцию модератора переговоров на конференции COP30. По итогам совместной работы Азербайджана с Норвегией, страны-участницы согласовали итоговый текст основного документа конференции.

Страны-участницы 30-й Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата достигли консенсуса по тексту Глобального оценочного обзора Парижского соглашения (GST) — ключевого документа конференции COP30. Об этом объявил Ялчын Рафиев, главный переговорщик COP29 и заместитель министра иностранных дел Азербайджана.

Он отметил, что совместное с Норвегией посредничество в организации переговоров стало ключом к финальному тексту документа, согласование которого было поручено азербайджанской стороне по просьбе Бразилии как страны-хозяйки конференции.

Предыдущая сессия конференции COP29 проходила в Баку и затронула вопросы целей климатического финансирования, сформировала механизмы функционирования международного углеродного рынка, а также запустила работу Глобального альянса чистой энергии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
360 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.