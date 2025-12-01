Азербайджан помог согласовать ключевой документ COP30

Баку успешно реализовал функцию модератора переговоров на конференции COP30. По итогам совместной работы Азербайджана с Норвегией, страны-участницы согласовали итоговый текст основного документа конференции.

Страны-участницы 30-й Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата достигли консенсуса по тексту Глобального оценочного обзора Парижского соглашения (GST) — ключевого документа конференции COP30. Об этом объявил Ялчын Рафиев, главный переговорщик COP29 и заместитель министра иностранных дел Азербайджана.

Он отметил, что совместное с Норвегией посредничество в организации переговоров стало ключом к финальному тексту документа, согласование которого было поручено азербайджанской стороне по просьбе Бразилии как страны-хозяйки конференции.

Предыдущая сессия конференции COP29 проходила в Баку и затронула вопросы целей климатического финансирования, сформировала механизмы функционирования международного углеродного рынка, а также запустила работу Глобального альянса чистой энергии.