Круглый стол по российско-азербайджанским отношениям прошел в МГИМО

Посвященный сотрудничеству России и Азербайджана круглый стол провели сегодня в МГИМО по инициативе Азербайджанского клуба МГИМО и при поддержке ректората.

Сегодня в МГИМО прошел круглый стол на тему "Российско-азербайджанское сотрудничество в меняющейся архитектуре международных отношений", сообщает посольство Азербайджана в России.

Он был организован по инициативе Азербайджанского клуба МГИМО и при поддержке ректората Университета.

"В работе круглого стола приняли участие ректор МГИМО (У) МИД России профессор Анатолий Торкунов, посол Рахман Мустафаев, представители МИД России, преподавательско-профессорский состав вуза, представители российского экспертного сообщества, а также азербайджанские студенты, обучающиеся в МГИМО"

– посольство Азербайджана в России

В начале мероприятия к присутствующим с приветственным словом обратился ректор МГИМО. Анатолий Торкунов рассказал об успешном сотрудничестве МГИМО с рядом университетов Азербайджана, обратив особое внимание на то, что на данный момент, одновременно с уже имеющимися двусторонними программами, большие перспективы есть у совместной образовательной программы, связанной с подготовкой специалистов в транспортно-логистической сфере. Ректор дал высокую оценку активному участию, которое азербайджанские студенты принимают в научной и общественной жизни вуза.

Затем выступил посол Рахман Мустафаев Он рассказал участникам круглого стола о приоритетных направлениях современной внутренней и внешней политики Азербайджана. Дипломат поведал о программе возрождения деоккупированных территорий Азербайджана и о возвращении вынужденно перемещенных лиц в родные края. Глава дипмиссии подробно описал процесс армяно-азербайджанской нормализации, включая и меры по укреплению доверия, реализуемые сторонами.

Он также подчеркнул, что углубление регионального взаимодействия с соседними государствами в рамках форматов Каспийской пятерки, платформы "3+3", "Центральная Азия + Азербайджан", ОТГ занимает приоритетное место во внешней политике Азербайджана.

"Говоря о динамике азербайджано-российских отношениях союзнического взаимодействия, посол отметил, что они прошли испытание временем и кризисом, связанным с катастрофой пассажирского самолета AZAL в декабре прошлого года. Посол добавил, что на Душанбинской встрече лидеров Азербайджана и России 9 октября с.г. был сделан первый важный шаг в нормализации двусторонних отношений"

– посольство Азербайджана в России

На круглом столе состоялись выступления представителей МИД РФ, преподавателей МГИМО, российских политических экспертов. Участники обстоятельно обменялись мнениями по вопросам российско-азербайджанской повестки. Мероприятие завершилось сессией вопросов и ответов.