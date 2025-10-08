Вестник Кавказа

Азербайджан освободил Агбенд на границе с Ираном пять лет назад

Азербайджан освободил Агбенд на границе с Ираном пять лет назад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прошло пять лет с момента освобождениями ВС Азербайджана поселка Агбенд от оккупации. Это позволило Азербайджану взять под полный контроль границу с Ираном.

Исполняется пять лет со дня установления Азербайджаном полного контроля над своей границей с Ираном – 21 октября 2020 года вооруженными силами страны был освобожден от многолетней армянской оккупации поселок Агбенд Зангиланского района.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией об освобождении поселка Агденд. Он отметил, что с освобождением этого населенного пункта была обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Ирана.

Пять лет назад 21 октября азербайджанская армия водрузила государственный флаг в поселке Агбенд, после чего военные дали отчет президенту Ильхаму Алиеву.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
800 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.