Азербайджан опроверг дезинформацию Армении

Опубликовано: 23:37, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Фейки о якобы совершенных азербайджанскими военными обстрелами решительно опровергли в Минобороны АР. В ведомстве подчеркнули, что заявления Еревана не соответствуют действительности.

В Баку опровергли распространенную сегодня вечером Минобороны Армении дезинформацию. Соответствующее заявление выпустило МО Азербайджана.

В нем опровергается как на 100% ложная информация об обстреле автомобиля, в котором ехали армянские военные. В Ереване заявили, что он якобы был совершен азербайджанскими подразделениями в 18:30 по местному времени (17:30 мск) в направлении Гараймана Басаркечарского района.

Полностью не противоречит действительности и информация о том, что азербайджанские военные якобы обстреляли (в 22:50) из огнестрельного оружия и минометов позиции ВС РА у того же населенного пункта.

"Мы категорически отрицаем эту информацию"

– Минобороны Азербайджана