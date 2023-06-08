Армянские боевики не прекращают обстрелы Азербайджана

Опубликовано: 10:02, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские позиции в Карабахе и Восточном Зангезуре снова оказались под обстрелом армянских военных и членов НВФ. Армянские боевики также попытались создать фортификационные сооружения.

Обстрелы Азербайджана армянскими военными и боевиками продолжались накануне вечером и сегодня утром, сообщает Минобороны АР.

Поздно вечером, в 22.45 по местному времени (соответствует 21.45 мск), армянские военные с позиций у населенного пункта Брун района Гаракильсе открыли огонь из стрелкового оружия по позициям ВС АР, расположенным у Ахмедли (Лачинский район).

Сегодня утром, в 07.40 по местному времени (6.40 мск) члены армянских НВФ с земель Азербайджана, где временно дислоцированы миротворцы из РФ, обстреляли военных у города Шуша.

В обоих случаях азербайджанские подразделения дали адекватный ответ.

Установка укреплений

Кроме того, армянские боевики попробовали создать рассчитанные на длительный срок укрепления. Делали они это, уже традиционно маскируясь под сельскохозяйственных рабочих. Сооружения участники НВФ хотели установить перед азербайджанскими позициями в Ходжалинском районе.

Однако военные ВС АР не позволили им сделать это, приняв срочные меры.