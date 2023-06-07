Армянские боевики несколько раз обстреляли азербайджанских военных

Опубликовано: 22:28, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Активность членов армянских НВФ не угасает. Сегодня в течение дня и вечера они обстреливали азербайджанские позиции, а также пытались возвести фортификационные сооружения.

Участники армянских НВФ сегодня днем и вечером снова обстреливали азербайджанские позиции, сообщает Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись время от времен в промежутке между 13:35 (12:35 мск) и 19:45 (18:45 мск). Их производили армянские боевики на территории АР, где временно дислоцированы миротворцы из РФ. Под огонь попадали азербайджанские позиции, расположенные в Ходжавендском и Шушинском районах.

В обоих направлениях азербайджанские подразделения дали адекватный ответ.

Создание укреплений

Помимо обстрелов, армянские боевики предприняли попытку создать рассчитанные на длительный срок фортификационные сооружения. Члены незаконных соединений собирались расположить их перед азербайджанскими позициями в трех районах: тех же самых, что подвергли обстрелу, а также в Агдамском.

При этом они маскировали процесс возведения укреплений под сельскохозяйственные работы.

Однако азербайджанские военные предприняли неотложные меры, так что боевикам пришлось остановиться. В итоге они не достигли своей цели.