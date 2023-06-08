Баку ответил на скандальное заявление Григоряна об этнических чистках в Карабахе

Опубликовано: 20:22, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянская сторона продолжает вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, что говорит о том, что в Ереване не хотят мира и стабильности. Показательны и заявления секретаря армянского Совбеза - по его словам, Баку планирует этническую чистку в Карабахе.

МИД Азербайджана опубликовал заявление в ответ на речь секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна на заседании ОДКБ в Минске.

В своем выступлении Григорян сделал следующие безосновательные заявления:

Азербайджан обостряет ситуацию на границе с Арменией,

Азербайджан создает проблемы на Лачинской дороге,

Азербайджан готовит этническую чистку против армянского населения Карабаха.

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана подчеркнули, что слова Григоняна безосновательны и являются очередной манипуляцией Еревана.

Армения не заинтересована в мире и стабильности в регионе, на это указывает тот факт, что Ереван, вместо выполнения взятых на себя обязательств и уважения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, все еще не оставляет попыток вмешаться во внутренние дела соседней страны, в том числе в вопрос реинтеграции армянского населения.

Кроме того, Армения, нарушая обязательства в рамках трехстороннего заявления, до сих пор не вывела полностью свои вооруженные силы с территории Азербайджана, присутствие которых является источником серьезной угрозы, заметили в министерстве.

"Тот факт, что через пограничный пункт пропуска "Лачин" в Азербайджане в течение дня свободно проходят десятки армянских жителей в обоих направлениях, следуя азербайджанскому законодательству и соответствующим процедурам, еще раз свидетельствует о том, что попытки Армении препятствовать процессу реинтеграции потерпели неудачу. Призываем Армению, вместо продолжения озвучивания необоснованных обвинений в адрес Азербайджана и введения в заблуждение международной общественности, воздерживаться от опасной риторики, наносящей ущерб обеспечению мира и безопасности в регионе, выполнять взятые на себя обязательства"

– МИД Азербайджана