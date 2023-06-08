Баку ответил на скандальное заявление Григоряна об этнических чистках в Карабахе

МИД Азербайджана опубликовал заявление в ответ на речь секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна на заседании ОДКБ в Минске.
В своем выступлении Григорян сделал следующие безосновательные заявления:
- Азербайджан обостряет ситуацию на границе с Арменией,
- Азербайджан создает проблемы на Лачинской дороге,
- Азербайджан готовит этническую чистку против армянского населения Карабаха.
Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана подчеркнули, что слова Григоняна безосновательны и являются очередной манипуляцией Еревана.
Армения не заинтересована в мире и стабильности в регионе, на это указывает тот факт, что Ереван, вместо выполнения взятых на себя обязательств и уважения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, все еще не оставляет попыток вмешаться во внутренние дела соседней страны, в том числе в вопрос реинтеграции армянского населения.
Кроме того, Армения, нарушая обязательства в рамках трехстороннего заявления, до сих пор не вывела полностью свои вооруженные силы с территории Азербайджана, присутствие которых является источником серьезной угрозы, заметили в министерстве.
"Тот факт, что через пограничный пункт пропуска "Лачин" в Азербайджане в течение дня свободно проходят десятки армянских жителей в обоих направлениях, следуя азербайджанскому законодательству и соответствующим процедурам, еще раз свидетельствует о том, что попытки Армении препятствовать процессу реинтеграции потерпели неудачу. Призываем Армению, вместо продолжения озвучивания необоснованных обвинений в адрес Азербайджана и введения в заблуждение международной общественности, воздерживаться от опасной риторики, наносящей ущерб обеспечению мира и безопасности в регионе, выполнять взятые на себя обязательства"
– МИД Азербайджана