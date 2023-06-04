Левая рука Пашиняна назвала ОДКБ несерьезной

Опубликовано: 23:18, 4 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Секретарь армянского Совбеза Армен Григорян заявил, что нежелание ОДКБ выступать против Азербайджана по требованию Армении свидетельствует о несерьезности этой военной структуры. Григорян сообщил, что Ереван продолжит развивать военно-политические контакты с Западом.

Один из ближайших соратников премьер-министра Армении Никола Пашиняна, секретарь республиканского Совбеза Армен Григорян, выступая на армянском телевидении, заявил, что Ереван рассматривает поведение ОДКБ на Южном Кавказе как несерьезное.

Прежде всего он отметил, что у Армении возникают проблемы из-за членства в ОДКБ, не уточнив, какие именно. Тут же Григорян подчеркнул, что участие Армении в ОДКБ не сдерживает ее военные контакты с западными государствами, и республика обязательно продолжит развивать военно-политические связи с Западом.

Затем секретарь Совбеза сообщил, что за три последних года Ереван не видит ни одного примера эффективного сотрудничества с ОДКБ. По его словам, то, как Организация реагировала на требования властей Армении выступить на их стороне в военной конфронтации с Азербайджаном, позволяет Еревану считать ОДКБ несерьезной структурой.