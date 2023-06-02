Армения разочаровалась в ОДКБ

Армянские власти разочарованы в ОДКБ, а причиной своих проблем считают географию. Пашинян в интервью рассказал о ненадлежащих реакциях ОДКБ на обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о разочаровании, связанном с Организацией Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

«Сегодня мы находимся в ситуации, когда есть определенное разочарование деятельностью ОДКБ, поскольку ОДКБ – основной механизм, которым Армения должна была обеспечивать свою безопасность»

– Пашинян

В интервью телеканалу CNN армянский премьер сообщил, что ОДКБ ненадлежащим образом отреагировала на боестолкновения, случившиеся в 2021 году - в мае и в ноябре, и в 2022 году - в сентябре, и вызвавшие обострение ситуации между Азербайджаном и Арменией.

«Ненадлежащая реакция ОДКБ вызвала определенное разочарование», повторил премьер. Причем разочарованным себя ощутил, в первую очередь, как объявил Пашинян, армянский народ.

В Ереване усомнились в том, что ОДКБ является надежным механизмом обеспечения безопасности, а также поставили под сомнение авторитет организации. Этим премьер объяснил отказ утверждать основополагающие документы на саммите ОДКБ в армянской столице в прошлом году.

По его словам, главная сложность Армения не в геополитике, а в самой географии - соседи страны никуда не денутся.

«И по этой причине, особенно сейчас, мы предлагаем и предложили нашему народу следующее политическое видение: главной целью нашей внешней политики должны быть нормальные отношения, прежде всего, с нашими непосредственными соседями. Как бы трудно это ни звучало даже на слух, потому что история принесла с собой очень много сложностей, очень много негативного наследия»

– Пашинян

Армения готовит предательство России

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что слова Никола Пашиняна нельзя трактовать никак иначе, как подготовку к предательству своего союзника – России.

"На мой взгляд, армянский народ разочарован не ОДКБ, а непосредственно Николом Пашиняном, из-за чего ему приходится сейчас придумывать любые отговорки, чтобы сохранить свое место на властном посту. В итоге угрозы о выходе Армении из ОДКБ мы слышим в последнее время слишком часто. В условиях, когда Россия осуществляет специальную военную операцию на Украине, подобные заявления выступают не иначе как предательством. Под иные категории они не могут подпадать", - сказал он.

Что делать России?

"В этой связи, на мой взгляд, реалистичным шагом было бы увеличение российского военного контингента на территории Армении, ускоренное подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и выдача азербайджанского гражданства всем желающим жителям Карабаха, которые захотят остаться жить на своей малой родине", - подчеркнул Антон Бредихин.

"Также требуется применение максимальных дипломатических и военно-политических усилий для того, чтобы "гражданские миссии", которые направляются Европейским Союзом на территорию Армении и большей частью носят не гражданский, а военный характер (они состоят из бывших офицеров стран НАТО), были выведены с территории Армении. Наличие подстрекателей внутри страны мотивируют Пашиняна к таким предательским заявлениям", - сообщил регионовед.

Что изменится после выхода Армении из ОДКБ?

Эксперт также подчеркнул, что выход Армении из ОДКБ позволит России укрепить союзнические отношения с Азербайджаном. "Если это случится, то Россия получит очень сильный карт-бланш для того, чтобы закрепить сотрудничество с Азербайджаном на военно-политическом уровне и расширить то самое стратегическое соглашение, которое было подписано в феврале прошлого года. Таким образом, Азербайджан станет основным военным союзником России на Южном Кавказе", - заключил Антон Бредихин.