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Почему Армения отказалась от заседания ОДКБ?

Почему Армения отказалась от заседания ОДКБ?
© Фото: Сайт ОДКБ
Глава армянского Минобороны Сурен Папикян отсутствует на встрече ОДКБ в Минске. О возможных причинах того, почему он проигнорировал важное мероприятие, рассказал секретарь правящей фракции парламента.

В Ереване рассказали, почему Сурен Папикян пропустил заседание Совета глав МО стран ОДКБ. Мероприятие проходит сегодня в Минске.

Ситуацию прокомментировал секретарь фракции Никола Пашиняна в парламенте. Член "Гражданского договора" Артур Ованнисян напомнил, что ранее армянские власти уже описывали позицию, которую занимает Армения относительно ОДКБ, и ни о каком выходе из Организации речи не идет.

"Неучастие Сурена Папикяна в данном мероприятии никак не связано с отношениями Армении и ОДКБ. Я не знаю подробностей, но уверен, что здесь нет политического контекста, это какие-то технические вопросы. Это не отношение к ОДКБ"

— Артур Ованнисян

Почему Пашинян отказывается от Карабаха и выходит из ОДКБ?

Почему Пашинян отказывается от Карабаха и выходит из ОДКБ?

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