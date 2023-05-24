Почему Пашинян отказывается от Карабаха и выходит из ОДКБ?

© Фото: сайт премьер-министра Армении

На этой неделе в одном выступлении премьер-министр Армении Никол Пашинян сотворил две сенсации. Почему же он готов отказаться от претензий на Карабахский экономический район Азербайджана и выйти из ОДКБ, каковы геополитические последствия этих двух решений?

В конце прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что очень скоро он заключит с Арменией мирное соглашение, и вся проблема с Карабахом уйдет в историю. Этому способствовали ряд серьезных подвижек. С одной стороны, пражская встреча с Николом Пашиняном, где тот сказал, что признает территориальную целостность Азербайджана. С другой стороны, усиление азербайджанской стороны на земле в районе Лачинского коридора: с недавних пор Баку взял под полный контроль сообщение между Ханкенди и Ереваном, установив на границе КПП.

Никол Пашинян, фактически, все 2,5 года после завершения Карабахской войны готовил свое население к признанию территориальной целостности Азербайджана и, как следствие, закрытию сепаратистского проекта в Карабахе. Как-то он выступил в парламенте и сказал, что надо снизить градус своих требований к Баку, затем согласился определять границы Азербайджана и Армении по Алматинской декларации 1991 года. И вот сенсация: 22 мая 2023 года Пашинян на пресс-конференции в Ереване объявил, что его государство признает целостность Азербайджана, включая и Карабахский экономический район, и азербайджанские анклавы внутри Армении.

"86 600 кв км включают в себя территорию Карабаха, но при этом мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности народа Карабаха должен обсуждаться в формате Ханкенди-Баку. Если мы верно понимаем друг друга с Азербайджаном, то Армения признает территориальную целостность Азербайджана в названных пределах, а Баку – территориальную целостность Армении в 29 800 кв км"

– Никол Пашинян

Настолько четко Пашинян еще никогда не говорил, да еще и в Ереване. Впрочем, почему только Пашинян – ни один армянский руководитель не решался на такое. Так почему же Пашинян несмотря на то давление внутри страны готов на долгожданные уступки в диалоге с соседом?

Итоги Карабахской войны

Во-первых, Армения проиграла Карабахскую войну, после чего сепаратистский проект в Карабахе потерял какие-либо перспективы на продолжение. Закрыт не только вопрос о мечте армянских националистов на признание независимости сепаратистов, но и вопрос о некоем "статусе" Карабаха в составе Азербайджанской Республики. Баку наращивает влияние на всех площадках и давление на Ереван.

Во-вторых, Армении не удалось добиться поддержки России в послевоенное время. Москва не намерена рисковать связями с Баку (а также Анкарой) ради прозападной власти в Ереване. Поэтому даже фактор российских миротворцев никак не влияет на перспективы реинтеграции карабахских армян в азербайджанское государство и общество.

В-третьих, Никол Пашинян понимает, что на фоне других факторов ни он, ни большинство населения Армении не хотят жить в условиях военной конфронтации и блокады с запада и востока. Даже с Ираном теперь сложнее связываться, так как Азербайджан установил контроль над дорогами в своих западных районах, ранее находившихся под оккупацией. Люди устали так жить.

Мир лучше войны

Между тем перспектива мира с Азербайджаном выглядит для Армении чрезвычайно оптимистично. Это и новые направления для торговли, и выгода от транзитных маршрутов, и приток новых инвестиций в переставшую мечтать о войне республику. И возможность наладить контакты с Турцией, которая не нормализует связи без урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Мир и нормализация на юге выгодны и России, поскольку она тоже будет участвовать в торгово-транспортных проектах в формате "3+3" и снизит вероятность открытия какого-либо "второго фронта" на Южном Кавказе.

Армения выходит из ОДКБ

Единственной ложкой дегтя во всей этой истории является проблема с членством Армении в ОДКБ. В том же выступлении Пашинян допустил выход Армении из военного альянса с Россией.

"Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией. Тогда мы должны будем сами решать свои вопросы безопасности"

– Никол Пашинян

Конечно, одновременное заявление о Карабахе и ОДКБ наводит на разные мысли. Например, что Пашинян отказывается от карабахских сепаратистов в уплату за переезд Армении в западные альянсы, а оправданием такого хода, то есть виновником, армянским националистам будет выставлена Россия.

Действительно, риск выхода Армении из ОДКБ существует, и неважно, под каким предлогом. России это крайне не выгодно. Но все же синхронность закрытия сепаратистского проекта в Карабахе и выхода Армении из ОДКБ маловероятна. Даже после мирного соглашения Армении с Азербайджаном и Турцией Россия нужна будет в регионе как гарант безопасности. Ереван еще долго будет нуждаться в опеке и поддержке Москвы.

При этом в долгосрочной перспективе потеря российского влияния в Армении – это не что-то из области фантазий. Предстоит большая работа, если мы действительно считаем нужным сохранить Армению в орбите российских интересов.