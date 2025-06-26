Вестник Кавказа

Авиарейсы из Кирова в Минводы продлят на зиму

Кавказские минеральные воды
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Авиаперевозчик "Азимут" продолжит выполнять рейсы из Кирова в Минводы в холодное время года. Это решение принято из-за высокого спроса.

С учетом популярности маршрута, авиаперевозчик "Азимут" продлил перелеты между Кировом и Минеральными Водами на зимнее время. Об этом проинформировали в правительстве Кировской области.

С наступлением сезона число рейсов возрастет: теперь они будут выполняться трижды в неделю вместо двух.

Также сохраняются и рейсы в Калининград - с 29 октября до конца года самолеты будут вылетать каждую среду. В летний период это направление обслуживается по четвергам и воскресеньям.

В прошлом году из аэропорта Победилово выполнялись полеты и в Махачкалу, однако на текущий момент направление в Дагестан временно приостановлено.

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