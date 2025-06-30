Авария оставила половину Абхазии без электричества

Половина Абхазии пробыла без света сегодняшним утром из-за аварии. На данный момент энергоснабжение восстановлено.

Часть Сухума и вся восточная часть Абхазии оказались без электричества сегодня утром. Это связано с аварией на высоковольтной линии "Очамчира", рассказала пресс-служба Минэнерго республики.

"Авария произошла на ВЛ-220 "Очамчира". Без света остались часть Сухума и Сухумского района, Гудаутский и Гагрский районы"

- Минэнерго Абхзазии

На месте работали аварийные службы РУП "Черноморэнерго". Благодаря их оперативным действиям энергоснабжение в Абхазии восстановлено в полном объеме.

Напомним, что с начала августа в Абхазию начнет поступать дешевая электроэнергия из России. По словам президента Бадры Гунбы, страна давно нуждается в дополнительных объемах электроэнергии.