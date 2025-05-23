Абхазия рассчитывает на дешевую электроэнергию из России

Уже через месяц, с начала августа, Абхазия начнет закупать российскую электроэнергию по более низким тарифам, а также проанализирует возможности собственных электростанций, сообщил президент страны.

Уже в августе в Абхазию начнет поступать дешевая электроэнергия из России – тарифы на нее будут существенно меньше, чем в саамы сложный для региона период – с начала октября, сообщил президент республики Бадра Гунба.

"Мы занимаемся параллельно установкой приборов учета - это очень важное направление, занимаемся анализом тех мощностей, которые мы могли бы ввести в эксплуатацию, в том числе и перепадные ГЭС"

- Бадра Гунба

Подтверждение о перетоке российских мощностей уже получено, сейчас в республике составляется график потребляемых мощностей, отметил президент, передает Sputnik Абхазия.

Абхазия давно нуждается в дополнительных объемах электроэнергии, однако цены на нее в осенне-зимний период значительно выше – так, в минувшем 2024 году республике пришлось оплатить ее поставки из России в сотни миллионов рублей, поэтому главная задача, стоящая перед абхазскими энергетиками – оптимизировать процесс и изыскать собственные резервы электрогенерации, добавил Бадра Гунба.