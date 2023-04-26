Авария оставила часть Кисловодска без воды

Опубликовано: 10:25, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В результате аварии в Кисловодске было приостановлено водоснабжение более 100 улиц. Также без воды остались санатории и соцобъекты, в том числе городская больница.

Более 15 тыс абонентов Кисловодска, а также санатории, соцобъекты и городская больница, остались без воды, сообщил глава курорта Евгений Моисеев, уточнив, что это произошло из-за аварии на водоводе Эшкаконского водохранилища в Карачаево-Черкесии.

«В связи с аварией на водоводе Эшкаконского водохранилища в КЧР, с 05:00 сегодняшнего дня более 15 тыс. абонентов Кисловодска остались без воды»

– проинформировал глава города.

Глава округа пояснил, что Эшкаконское водохранилище – это единственный источник питьевой воды для города. В настоящее время на месте аварии ведутся восстановительные работы. Планируется, что вода вернется до среды, 27 апреля.