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Авария оставила часть Кисловодска без воды

Авария оставила часть Кисловодска без воды
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В результате аварии в Кисловодске было приостановлено водоснабжение более 100 улиц. Также без воды остались санатории и соцобъекты, в том числе городская больница.

Более 15 тыс абонентов Кисловодска, а также санатории, соцобъекты и городская больница, остались без воды, сообщил глава курорта Евгений Моисеев, уточнив, что это произошло из-за аварии на водоводе Эшкаконского водохранилища в Карачаево-Черкесии.

«В связи с аварией на водоводе Эшкаконского водохранилища в КЧР, с 05:00 сегодняшнего дня более 15 тыс. абонентов Кисловодска остались без воды»

– проинформировал глава города.

Глава округа пояснил, что Эшкаконское водохранилище – это единственный источник питьевой воды для города. В настоящее время на месте аварии ведутся восстановительные работы. Планируется, что вода вернется до среды, 27 апреля.

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