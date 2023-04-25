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В Сочи после оползня восстанавливают магистральный водопровод

В Сочи после оползня восстанавливают магистральный водопровод
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В одном из районов Сочи после оползня ремонтируют водопровод. Без воды остаются жители более чем 50 улиц и 6 микрорайонов.

В Хостинском районе Сочи сошел оползень, в результате чего был поврежден магистральный водопровод. Об этом сказано в Telegram-канале местного водоканала.

В настоящее в устранении нештатной ситуации участвуют 10 человек. Задействованы также 3 единицы техники.

На время проведения работ подача воды ограничена на 50 улицах и в 6 микрорайонах.

Ремонт рассчитывают завершить до полуночи, а подачу воды – в среду.

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