В Сочи после оползня восстанавливают магистральный водопровод

В одном из районов Сочи после оползня ремонтируют водопровод. Без воды остаются жители более чем 50 улиц и 6 микрорайонов.
В Хостинском районе Сочи сошел оползень, в результате чего был поврежден магистральный водопровод. Об этом сказано в Telegram-канале местного водоканала.
В настоящее в устранении нештатной ситуации участвуют 10 человек. Задействованы также 3 единицы техники.
На время проведения работ подача воды ограничена на 50 улицах и в 6 микрорайонах.
Ремонт рассчитывают завершить до полуночи, а подачу воды – в среду.