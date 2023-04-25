В Сочи после оползня восстанавливают магистральный водопровод

Опубликовано: 18:58, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В одном из районов Сочи после оползня ремонтируют водопровод. Без воды остаются жители более чем 50 улиц и 6 микрорайонов.

В Хостинском районе Сочи сошел оползень, в результате чего был поврежден магистральный водопровод. Об этом сказано в Telegram-канале местного водоканала.

В настоящее в устранении нештатной ситуации участвуют 10 человек. Задействованы также 3 единицы техники.

На время проведения работ подача воды ограничена на 50 улицах и в 6 микрорайонах.

Ремонт рассчитывают завершить до полуночи, а подачу воды – в среду.