Вестник Кавказа

Авария оставила без света целый округ Краснодара

Авария оставила без света целый округ Краснодара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Кубани сегодня вечером случилась новая авария на электросетях, которая оставила без света 27 улиц в Западном округе Краснодара, как долго продлится ремонт, пока неизвестно.

Сегодня вечером 27 улиц в Западном округе Краснодара снова остались без электричества, сообщает МЦУ города.

Как полагают энергетики, причиной аварии стали перегрузки на ЛЭП, вызванные установившейся в регионе жаркой погодой – значительно повысилось потребление энергии из-за работающих систем климат-контроля и холодильных установок в торговых точках и домах краснодарцев, передает "АиФ-Юг".

Еще один фактор, вызывающий сбои в электроснабжении – перепады напряжения, всплески и ограничения в магистральных сетях, которые приводят к выходу из строя их силового оборудования.

Сейчас специалисты-энергетики работают над устранением аварии, однако как долго это продлится, пока неизвестно.

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