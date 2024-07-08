Сбер будет развивать AI-технологии в Ингушетии

В рамках КИФ-2024 Сбербанк и Ингушетия стали партнерами в сфере AI-технологий. Это позволит республике увеличить количество рабочих мест, развить образование и сделать регион более привлекательным как для жизни, так и для бизнеса.

Документ о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта был подписан между Ингушетией в лице председателя правительства республики Владимира Сластенина и Юго-Западным банком Сбербанка в лице председателя Анатолия Песенникова на КИФ-2024 в Грозном.

«Еще одно соглашение, подписанное на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном, — о сотрудничестве с ПАО «Сбербанк» в сфере AI-трансформации. Это значит, что Ингушетия будет в числе первых осваивать технологии, связанные с искусственным интеллектом. Внедрение AI-решений позволит нам создать новые рабочие места, повысить качество жизни в республике, развить образование и подготовить специалистов будущего, способных работать с передовыми технологиями»

- Махмуд-Али Калиматов

Глава республики ожидает, что развитие AI-технологий сможет повысить эффективность управления и обслуживания местных жителей, а также сделает регион более привлекательным для бизнеса и инвестиций.

Сбер и Ингушетия уже имеют опыт партнерства в сфере цифровых технологий. Зимой в республике открылась первая школа программирования Сбербанка на Северном Кавказе под названием «Школа 21», где обучение проводилось бесплатно.