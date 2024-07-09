Вестник Кавказа

Мишустин дал оценку развитию Кавказа

Михаил Мишустин
© Фото: Сайт президента России
Премьер России назвал КИФ хорошей площадкой для презентации потенциала Кавказа. Он также оценил развитие региона.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о роли Кавказского инвестиционного форума, который стартовал в Грозном 15 июля.

Он отметил, что форум станет хорошей площадкой для презентации возможностей, выработки решений и раскрытия потенциала Северного Кавказа.

Премьер заявил, что СКФО развивается и демонстрирует хорошие результаты в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности.

"Это все стало возможным благодаря слаженным действиям федеральных и региональных органов власти"

- Михаил Мишустин

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1815 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Египетская жара - Юг и Кавказ России продолжат накаляться

Египетская жара - Юг и Кавказ России продолжат накаляться

Туристический &quot;Большой Кавказ&quot; обойдется России в 1,5 трлн рублей

Туристический "Большой Кавказ" обойдется России в 1,5 трлн рублей

Предприниматели СКФО заинтересовались гостиничным бизнесом

Предприниматели СКФО заинтересовались гостиничным бизнесом

Туристы на Северном Кавказе выбирают апартаменты

Туристы на Северном Кавказе выбирают апартаменты

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы