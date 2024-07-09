Мишустин дал оценку развитию Кавказа

Премьер России назвал КИФ хорошей площадкой для презентации потенциала Кавказа. Он также оценил развитие региона.
Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о роли Кавказского инвестиционного форума, который стартовал в Грозном 15 июля.
Он отметил, что форум станет хорошей площадкой для презентации возможностей, выработки решений и раскрытия потенциала Северного Кавказа.
Премьер заявил, что СКФО развивается и демонстрирует хорошие результаты в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности.
"Это все стало возможным благодаря слаженным действиям федеральных и региональных органов власти"
- Михаил Мишустин