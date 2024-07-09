Пожар в Ялте – огонь подступает к пляжной зоне

Ситуация с природными пожарами в Крыму на фоне аномальной жары усугубляется. Пожар вспыхнул в Ялте возле одного из отелей, возгорание удалось быстро ликвидировать.

Новый природный пожар случился в Крыму сегодня. В Ялте поблизости от отеля «Ялта-Интурист» произошло возгорание растительности.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и приступили к тушению.

«Пожар в районе «Ялта-Интурист» локализован. Его площадь составила 1,5 тысячи квадратов. Очень четкая и оперативная работа спасателей - ликвидация открытого горения в 12.26»

– глава администрации Ялты Янина Павленко

В Ялте сегодня стоит 40-градусная жара.